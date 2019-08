Tekort FC Den Bosch is nog drie en halve ton

Schouten ging in stadion De Vliert in gesprek met verontruste supporters van FC Den Bosch. De voorzitter vertelde hen dat het dichten van het financiële gat nu alle prioriteit heeft bij de voetbalclub. FC Den Bosch moet uiterlijk op 26 augustus een sluitende begroting indienen bij de KNVB om de licentie betaald voetbal veilig te stellen.

Velkov en Väisänen

Verkoop van het tweetal zou de toch al magere selectie van FC Den Bosch nog verder uithollen. Eventuele versterkingen zijn wellicht pas weer aan de orde na 26 augustus, als de gesloten begroting bij de KNVB is ingediend. FC Den Bosch heeft dan nog tot het sluiten van het transfermarkt op 31 augustus om nieuwe spelers te halen. Tenzij er in de tussentijd al financiële partners opstaan die eventuele versterkingen zouden willen betalen.

1,6 miljoen

Ondanks de uitgeklede selectie zei Schouten tevreden te zijn over het spel van FC Den Bosch dat hij had gezien in de laatste oefenwedstrijd tegen Excelsior (4-1-winst) en in de tweede helft van de competitieopening bij Jong PSV (2-2). ,,Alleen in de thuiswedstrijd van vrijdag (0-1-verlies tegen Telstar, red.) was het slecht”, aldus de voorzitter.