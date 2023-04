Telstar-thuis, een van de meest frustrerende wedstrijden voor FC Den Bosch-aanvaller Joey Konings

Joey Konings zuchtte eens diep. ,,Ja, dit is wel een van de meest frustrerende wedstrijden die ik heb gespeeld”, moest de aanvaller van FC Den Bosch erkennen na de thuisnederlaag tegen Telstar. ,,We kregen er geen druk op en dus geen kansen. Ja, eentje in de heel de wedstrijd. Dat is veel te weinig. We hadden heel weinig balbezit, waren vooral aan het lopen. Dat is niet lekker. We kwamen veel tekort.”

Zijn trainer Tomasz Kaczmarek had even daarvoor verklaard dat hij ondanks alle misère (‘Alles moet beter’) toch nog een lichtpuntje zag: ‘we krijgen niet meer heel veel tegengoals’. Dat kon Konings beamen. ,,Maar als we vooral verdedigen, heeft dat gevolgen voor de aanval. Ik heb de laatste drie wedstrijden geen kans gehad. Dat zal heus ook wel aan mij liggen, maar er komen nauwelijks ballen voor de goal. Met een vijfmansverdediging mag er van mij wel vaker een van die jongens uitstappen als we balbezit hebben, zodat we aanvallend wat meer een vuist kunnen maken.”

Wat moet, dat moet

De aanvaller uit Heesch, die een doorlopend contract heeft, moet van de nieuwe trainer proberen als aanspeelpunt te fungeren en zo de aanvallende lijnen uit te zetten. ,,Niet echt mijn ding; ik sta liever aan het eindpunt van een aanval om de bal erin te schieten. Maar wat moet, dat moet. Er ontbraken ook de nodige jongens vanwege schorsingen en blessures. Dat scheelt ook behoorlijk wat.”

In de hele wedstrijd kwam FC Den Bosch tot slechts één doelpoging tussen de palen en dat was een ongevaarlijk afstandsschot van Gedion Zalalem, die in de 36ste minuut was ingevallen voor Evan Patoulidis. Er was ook nog één kans, een kopbal van Tomas Kalinauskas na een voorzet van Rik Mulders na een goede rush over de rechterflank. De Litouse aanvaller kopte niet ver over de lat.

Eerste doelpoging

Telstar hoefde niet eens groots te voetballen om de punten te kunnen meenemen uit De Vliert. In de veertiende minuut was het raak bij de eerste doelpoging van de bezoekers: aanvoerder Anwar Bensabouh kreeg alle ruimte om aan te leggen voor een diagonaal afstandsschot waar Wouter van der Steen zich door liet verrassen: 0-1.

De ploeg van Mike Snoei, die nog in de race is voor een plek in de play-offs om promotie, kreeg nog een paar goede mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, maar strandde op de lat (2x) en op Van der Steen. Maar die ene treffer bleek voldoende.

FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Gyamfi (81. Van der Heijden), Maas (70. Ryan), Bowat, De Groot (70. Van Hedel); Patoulidis (36. Zelalem), Hammouti; Leijten, Konings, Kalinauskas (81. Van Bakel).