Terrence Douglas dient God bij FC Den Bosch: ,,Als voetballer hoef je je niet te schamen voor je geloof”

Het is voor elke wedstrijd hetzelfde ritueel. Voor de spelers van FC De Bosch uit de kleedkamer naar buiten gaan, zondert Terrence Douglas zich even af. ,,Ik neem dan mijn tijd met God”, zegt de linksback. ,,Om te bidden. Voor de wedstrijd, voor het team en voor het wedstrijdverloop. En daarna is het naar buiten en: go!”