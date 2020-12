Teun van Grunsven verruilt RKC voor FC Den Bosch

Van Grunsven maakte in de eerste seizoenshelft deel uit van de selectie van RKC Waalwijk. Tot een optreden in de eredivisie kwam het nooit voor de centrumverdediger. Wel deed hij in de voorbereiding mee. Zo maakte hij begin augustus in de met 4-1 verloren oefenwedstrijd tegen Ajax in de Arena de enige Waalwijkse treffer.