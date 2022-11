Teun van Grunsven vraagteken bij FC Den Bosch tegen VVV-Venlo, Victor van den Bogert keert terug in elftal

Het is onzeker of Teun van Grunsven zaterdag mee kan doen in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen VVV-Venlo. De centrumverdediger heeft nog altijd last van de kneuzing aan zijn voet die hem eerder al in het thuisduel met De Graafschap van twee weken geleden (2-1-winst) aan de kant hield.

Afgelopen maandag speelde Van Grunsven nog een hoofdrol in de uitwedstrijd van FC Den Bosch tegen Jong Ajax (4-4-gelijkspel). De 23-jarige Ossenaar scoorde in dat duel een keer en was ook betrokken bij een aantal cruciale acties in de defensie. Meteen na die wedstrijd klaagde Van Grunsven al dat hij opnieuw last had van zijn voet.

Vrijdagochtend deed Van Grunsven niet mee aan de laatste veldtraining van FC Den Bosch. Hij bracht die tijd door in het krachthonk. Zaterdag overdag wordt de knoop doorgehakt of hij kan spelen of niet.

Victor van den Bogert, de andere centrumverdediger, keert in elk geval terug in de selectie. Hij ontbrak maandag tegen Jong Ajax met lichte klachten aan zijn hamstring, maar is nu weer volledig wedstrijdfit. Als Van Grunsven kan spelen vormen hij en Van den Bogert samen wellicht het hart van de Bossche defensie. Anders zal Stan Maas normaal gesproken naast Van den Bogert staan.

Goede reeks

FC Den Bosch kan zaterdag tegen VVV de vierde opeenvolgende thuiszege boeken. De ploeg van trainer Jack de Gier is bezig aan een goede reeks in de Keuken Kampioen Divisie. Uit de laatste acht wedstrijden werden zestien punten gehaald.

In de tweede periode staat FC Den Bosch met tien punten uit vijf duels op een gedeelde tweede plaats. De Gier: ,,Ook tegen VVV gaan wij zaterdag volle bak voor de overwinning. Daarmee kunnen we goede zaken doen voor de periode en voor de ranglijst, waar we VVV op doelsaldo kunnen passeren. Bovendien gaan we in eigen huis altijd voor de winst om ons publiek te vermaken. Ik verwacht zaterdag ook veel publiek.”

Het duel met VVV is voor FC Den Bosch de laatste thuiswedstrijd van 2022. Bij een overwinning op de Limburgers stijgt de ploeg van De Gier naar het linkerrijtje van de ranglijst. De coach is er bijzonder over te spreken hoe zijn team maandag bij het 4-4-gelijkspel tegen Jong Ajax terugkwam van een achterstand van twee doelpunten. ,,En dat we twee keer scoorden vanuit hoog druk zetten, dat vind ik ook heel mooi. Dat is hoe we willen spelen en dat willen we zaterdag ook weer laten zien.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Maas, De Groot; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Möller, Konings.