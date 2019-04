Theo Teelen terug bij FC Den Bosch als directeur ad interim

Theo Teelen is tijdelijk aangesteld als algemeen directeur van FC Den Bosch. Hij neemt de functie van de vorige week naar FC Twente vertrokken Paul van der Kraan over, totdat er een definitieve opvolger is benoemd.

Nog geen jaar geleden moest Teelen bij FC Den Bosch het veld ruimen omdat zijn baan als algemeen manager kwam te vervallen bij de bezuinigingsronde van mei vorig jaar. Daarvoor had hij gedurende 25 jaar tijd tal van functies bekleed bij de voetbalclub.

Zilveren held

Vorige maand werd Teelen voor zijn verdiensten voor FC Den Bosch nog tot zilveren held benoemd. Teelen is deze week al aan de slag gegaan in zijn nieuwe rol.

Hoewel Teelen op papier wel degelijk directeur ad interim is, wil voorzitter Jan-Hein Schouten van de raad van commissarissen van FC Den Bosch hem die titel eigenlijk niet geven. ,,Dat is wel een heel groot woord. Wij hadden na het vertrek van Paul gewoon iemand nodig die tijdelijk operationeel leiding geeft, ook omdat je als NV een statutair directeur dient te hebben. Zo zijn we bij Theo terecht gekomen.”

Geen vriendjespolitiek

De voorzitter benadrukt dat hij niet zelf op het idee gekomen is om Teelen te vragen. ,,Nee, dat zou niet correct zijn. Iedereen weet dat Theo en ik vrienden zijn en we willen hier geen vriendjespolitiek. De suggestie kwam van een ander lid van de rvc.”

Teelen zelf zegt dat hij in eerste instantie wel verrast was over het verzoek van FC Den Bosch, maar dat hij er niet lang over na hoefde te denken. ,,Deze club zit zo diep in mijn hart, daar zeg ik geen nee tegen, als die mij voor zoiets vraagt. Bovendien heb ik dit seizoen ook gewoon nog bijna alle wedstrijden bezocht, uit en thuis.”

Beroepszaak

De definitieve opvolger van Paul van der Kraan wordt wellicht pas aangesteld als duidelijk is of FC Den Bosch overgenomen mag worden door Kakhi Jordania. Daarover dient eerst nog een beroepszaak bij de KNVB.