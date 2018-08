Tien Bosschenaren pakken punt tegen Jong Ajax

De hele tweede helft speelde FC Den Bosch vrijdagavond met een man minder dan Jong Ajax, maar toch trok de ploeg van trainer Wil Boessen in eigen huis een 1-1-gelijkspel over de streep.

De wedstrijd werd ontsierd door tien gele kaarten van de zwak leidende scheidsrechter Christian Mulder. Twee daarvan gingen naar Oussama Bouyaghlafen, die op slag van rust van het veld moest na een opstootje met Ajacied Navajo Bakboord.

En dat terwijl de wedstrijd perfect begonnen was voor FC Den Bosch, want Ajax-doelman Stan van Bladeren bezorgde de thuisclub een bliksemstart. Al in de zesde minuut miste de Amsterdamse keeper de bal compleet toen hij ver uit zijn doel kwam om een dieptepass richting Stefano Beltrame te onderscheppen. De Bossche Italiaan profiteerde dankbaar en tikte de 1-0 binnen.

Jong Ajax stond op dat moment met tien man in het veld omdat Noa Lang al in de derde minuut was afgehaakt met een op het oog ernstige knieblessure. Hij werd pas na de 1-0 vervangen door Saku Ylatupa.

Hoofdrol

In de rest van de eerste helft was het vooral scheidsrechter Mulder die de hoofdrol naar zich toe trok. De arbiter grossierde in foute beslissingen en deelde bovendien naar hartenlust kaarten uit. Aan de kant van FC Den Bosch verdwenen Mats Deijl, Oussama Bouyaghlafen en Wouter van der Steen in zijn boekje en bij Jong Ajax gingen Sen Botman en Navajo Bakboord op de bon.

Op slag van rust ontstond bij de zijlijn het gebakkelei tussen Bouyaghlafen en Bakboord. Mulder greep opnieuw in en toonde de Marokkaan van FC Den Bosch zijn tweede gele kaart, waardoor die in kon rukken.

4-4-1

Met tien man zag Boessen zich genoodzaakt om in de tweede helft zijn toevlucht te zoeken tot een 4-4-1-formatie. Hij bracht Julian Marchioni in de ploeg voor Beltrame en probeerde op die manier Jong Ajax tegen te houden, loerend op een uitbraak.

Dat lukte tot aan de 75ste minuut toen Jurgen Ekkelenkamp de bijna onvermijdelijke 1-1 binnen schoot. Ondertussen had Mulder nog eens vier gele kaarten uitgedeeld, bij FC Den Bosch aan Rauno Sappinen en Danny Verbeek en bij Jong Ajax aan Ryan Gravenberch en Victor Jensen.