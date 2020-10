Tiental FC Den Bosch buigt in blessuretijd voor Excelsior

Meer dan een halfuur moest FC Den Bosch het vrijdagavond met een man minder doen in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, maar ondanks het numerieke overwicht van de Rotterdammers leek het duel lange tijd op een 0-0-gelijkspel af te stevenen. In de 93ste minuut kopte Elias Mar Omarsson alsnog de 0-1 voor de bezoekers binnen.

Bij FC Den Bosch was er voor het eerst een basisplaats voor Monaco-huurling Adrien Bongiovanni, die afgelopen dinsdag in de derby tegen TOP Oss (2-0-verlies) als invaller zijn eerste minuten gemaakt had. Dat ging ten koste van Don Bolsius die op de bank begon. Trainer Erik van der Ven had gekozen voor een 4-4-2-formatie met een ruit op het middenveld. Ringo Meerveld speelde achter de twee spitsen en Kevin Felida voor de verdediging. Bongiovanni bestreek de rechterflank en Rik Mulders de linkerkant. Voorin speelde Romano Postema heel erg ver naar links.

De eerste helft leverde nauwelijks kansen op. FC Den Bosch probeerde het met afstandsschoten van Felida en Bongiovanni en aan de andere kant redde Wouter van der Steen bij mogelijkheden voor Joel Zwarts en Elias Mar Omarsson.

Penaltykiller Van der Steen

Tien minuten na rust ontbrandde de wedstrijd pas echt toen Omarsson neerging in duel met Brem Soumaoro. Scheidsrechter Richard Martens gaf Excelsior een penalty en Soumaoro zijn tweede gele kaart, waardoor de FC Den Bosch-verdediger eraf moest. Van der Steen toonde zich niet voor het eerst een penaltykiller door de strafschop van Reuven Niemeijer te stoppen.

Van der Ven greep meteen in door Bongiovanni naar de kant te halen en Christophe van Zutphen in de ploeg te brengen om de orde in zijn defensie te herstellen. Tien minuten later kwamen ook de broertjes Declan en Ryan Lambert (voor Jorn van Hedel en Rik Mulders) en Ryan Trotman (voor Jizz Hornkamp) bij FC Den Bosch in de ploeg. Met tien tegen elf gokte Van der Ven voorin op de snelheid van Postema en Trotman.

Diep in blessuretijd

Met een man meer waren de grootste kansen echter voor Excelsior, maar Van der Steen en FC Den Bosch gaven geen krimp. Via Trotman, Postema en Felida kreeg de thuisploeg zelf ook nog een aantal mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Net toen het er op leek dat het bij 0-0 zou blijven was daar echter Omarsson om diep in blessuretijd alsnog de 0-1 binnen te koppen, FC Den Bosch in vertwijfeling achterlatend.