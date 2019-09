Tiental FC Den Bosch ziet winst weer in blessuretijd verdampen

Met tien man leek FC Den Bosch vrijdagavond op weg om in de thuiswedstrijd tegen NEC de eerste seizoenszege te boeken, maar in blessuretijd incasseerde het elftal van trainer Erik van der Ven toch weer een gelijkmaker: 2-2.

Het was al de derde keer dit seizoen dat een doelpunt in de slotfase FC Den Bosch een kater bezorgde. Eerder gebeurde dat in de vorige twee thuiswedstrijden tegen Telstar (0-1) en FC Eindhoven (1-1). Tegen NEC was FC Den Bosch vrijdag lange tijd de bovenliggende partij, maar dat bleek niet genoeg voor de winst. De wedstrijd kantelde toen Leo Väisänen in de zeventigste minuut met zijn tweede gele kaart van het veld moest. FC Den Bosch leidde op dat moment met 1-0.

Tien tegen elf

Met tien tegen elf werd de druk van NEC groter en in de 78ste minuut schoot Ole Romeny de 1-1 binnen. Maar FC Den Bosch toonde veerkracht en twee minuten later stond het na een knal van Ruben Rodrigues 2-1. Die voorsprong leek FC Den Bosch wel over de streep te trekken, maar die in blessuretijd mocht Jonathon Okita de achterlijn halen en kopte Etien Velikonja zijn voorzet binnen: 2-2.

Bij FC Den Bosch keerde Ryan Trotman vrijdag terug van zijn enkelblessure. Trainer Erik van der Ven posteerde hem in de punt van de aanval. De overtuigende debuterende Alexander Laukart speelde op de linkerflank. De ook weer fitte Luuk Brouwers en nieuwkomer Lars Miedema begonnen op de bank. In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van NEC. FC Den Bosch legde de Nijmeegse ploeg volledig zijn wil op, maar bracht dat niet tot uiting in de score. Met name Trotman was bij een handvol mogelijkheden ongelukkig.

Vier minuten voor rust viel de dik verdiende 1-0 dan toch toen een hoekschop van Laukart door NEC-verdediger Cas Odenthal in eigen doel gewerkt werd. In de tweede helft wist FC Den Bosch lang stand te houden totdat de rode kaart voor Väisänen de wedstrijd deed kantelen. Met het uiteindelijke gelijkspel als gevolg.