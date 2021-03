Toeschouwer Wesley Sneijder ziet wereldgoal Paco van Moorsel in verloren wedstrijd FC Den Bosch

Daar was ie weer. Geflankeerd door zijn zakenpartner Ebert Dollevoet verscheen Wesley Sneijder dinsdag, als een voetbalbaas in de dop, in een skybox van het Goffert Stadion in Nijmegen. Alsof hij wilde zeggen: zie je wel, ik wil FC Den Bosch nog steeds hebben. Ik ben nog altijd geïnteresseerd in deze club. Tekst en uitleg gaf hij niet, maar het signaal dat de recordinternational nog steeds met FC Den Bosch in gesprek is over een eventuele overname van de voetbalclub was overduidelijk.