Tom van Weert kreeg flashback in bekerfinale: weer wedstrijd stilgelegd, weer gaat het mis

Destijds gooiden fans van de Bossche club onder meer een koelkast richting het veld in Tilburg; de Deense bekerfinale werd woensdag onderbroken omdat een aantal fans van Aalborg op de tribune de coronaregels niet volgde. ,,Van elke finalist mochten er 750 supporters bij de wedstrijd zijn”, aldus de uit Sint-Michitelsgestel afkomstige Van Weert, die bij FC Den Bosch, Excelsior en FC Groningen speelde. ,,Een stuk of vijftig van onze fans waren arm in arm aan het zingen en springen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je zou denken dat er iemand naartoe loopt en ze daar op aanspreekt en dat je dan een paar minuten later weer verder voetbalt. Maar het duurde allemaal nogal lang. Het lukte maar niet om dat groepje uiteen te krijgen. Misschien hadden ze al wat alcohol op.”