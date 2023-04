Tomasz Kaczmarek mist één ding bij FC Den Bosch: de geur van echt gras

,,Ja”, antwoordde de 38-jarige Poolse coach volmondig. ,,Vooral deze week, toen ‘s ochtends bij de training de zon tevoorschijn kwam. Het enige wat je dan mist is de geur van echt gras. Dat hebben we hier niet. Je ruikt hier alleen rubber.”

Kaczmarek was er snel bij om zijn eigen antwoord te nuanceren. ,,Ik maak een grapje. Natuurlijk is het voor trainers en spelers altijd fijn als je in het lentezonnetje het gras ruikt. Hier hebben we alleen dat zonnetje. Maar verder hou ik nu al van dit kleine stadion en ook van ons kunstgrasveld. Voor een club van onze grootte en met ons budget is het immers belangrijke om stabiele trainingsomstandigheden te hebben.”

Kaczmarek begint vrijdag in het uitduel met Roda JC aan zijn tweede wedstrijd als coach van FC Den Bosch. Vorige week, bij zijn debuut, verloor hij op eigen veld met 1-2 van Helmond Sport. ,,Die wedstrijd gebruik ik als startpunt. Op de goede dingen in dat duel wel ik verder bouwen. Ik heb deze week veel gesprekken gevoerd met mijn spelers. Niet alleen over voetbal, maar ook om elkaar beter te leren kennen. In die fase zitten we nu. Daardoor duren die gesprekken en de trainingen nu ook langer dan ze straks zullen duren.”

Quote Het is nu geen tijd voor grote veranderin­gen, maar een tijd om voor stabili­teit te zorgen Tomasz Kaczmarek (38), Trainer FC Den Bosch

Hoewel hij zijn opstelling niet prijs gaf, meldde Kaczmarek donderdag wel dat hij niet veel gaat veranderen aan de opstelling van zijn team. ,,Het is nu geen tijd voor grote veranderingen, maar een tijd om voor stabiliteit te zorgen.”

Ook aan zijn 5-2-3-formatie van vorige week houdt hij vast. ,,Dat wil niet zeggen dat we per se met vijf verdedigers spelen. De backs staan hoog, dus het is regelmatig 3-4-3. Maar verder zorgen vijf verdedigers voor meer rust achterin. Dat is belangrijk voor ons.”

De langdurig geblesseerden Anass Ahannach en Jordy van der Winden zijn er vrijdag vanzelfsprekend niet bij. Overige andere afwezigen wilde Kaczmarek niets zeggen. ,,Er zijn een aantal spelers die we proberen fit te krijgen. Of Danny Verbeek kan spelen? Vandaag was hij nog niet helemaal fit, maar morgen is een nieuwe dag", aldus Kaczmarek donderdag.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van den Bogert, Bowat, Gyamfi; Hammouti, Zelalem; Leijten, Konings, Kalinauskas.