Trainer Erik van der Ven verlengt contract bij FC Den Bosch

De oud-speler van PSV (jeugd), Racing Genk, Helmond Sport, TOP Oss en FC Emmen is al sinds 2012 in dienst van FC Den Bosch. Hij trainde achtereenvolgens de U15, U17, U19 en U23 en werd in 2015 assistent-coach bij het eerste elftal.

Paar gesprekken

,,Dat is een groot voordeel. Dat Erik al zolang bij de club zit en hier iedereen kent", zei manager voetbalzaken Bert Ruijsch vrijdagmiddag na de contractondertekening. Volgens Ruijsch waren de club en de trainer er in een paar gesprekken al uit over de nieuwe verbintenis.

Unaniem

Volgens Ruijsch wordt de steun voor Van der Ven unaniem gedragen binnen de clubleiding. ,,We volgen hier een driesporenbeleid. We willen jonge talenten opleiden, aantrekkelijk voetbal spelen en meedoen om een plaats in de play-offs. We hebben er alle vertrouwen in dat FC Den Bosch daar met Erik als hoofdtrainer aan kan blijven voldoen. Hij heeft bijvoorbeeld in de eerste seizoenshelft al negen spelers laten debuteren in het betaald voetbal. Als we tien punten uit zouden kunnen delen als graadmeter voor het functioneren van een hoofdtrainer, dan scoort Erik op zeven daarvan bovengemiddeld.”