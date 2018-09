Trainer Wil Boessen: 'Er gaat nog veel meer veranderen bij FC Den Bosch. De besloten trainingen zijn pas het begin'

Grootheidswaanzin of verdere professionalisering? FC Den Bosch traint vanaf deze week daags voor elke wedstrijd achter gesloten deuren. De hoogste tijd om trainer Wil Boessen om uitleg te vragen over deze opmerkelijke maatregel.

Besloten trainingen in Stadion De Vliert. Wie heeft dat bedacht, Wil?

,,Het idee komt van Anton (Evmenov, de toekomstig technisch directeur van FC Den Bosch uit Rusland die in het verleden bij topclubs als CSKA Moskou en Zenit Sint-Petersburg werkte, red.). En ja, ik me er wel in vinden. We willen op alle fronten groeien. Dit hoort daar ook bij."

Maar voor jou persoonlijk had het niet gehoeven?

,,Op ons niveau niet per se, nee. Al ben ik er zeker ook geen tegenstander van. Maar nu al die nieuwe mensen er bij ons bij gekomen zijn is het toch een kwestie van geven en nemen. Anton wil dit graag, dus dan zeg ik ja. De volgende keer dat ik iets wil zegt hij dan misschien ook ja."

Jullie zijn de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. Is dit dan niet overdreven?

,,Zeker niet, met alle ambities die hier leven sinds Kakhi Jordania de club heeft overgenomen. Er zal de komende tijd nog heel veel gaan veranderen bij FC Den Bosch. Dit is pas het begin."

Is dit een vorm van grootheidswaanzin of van verdere professionalisering?

,,Haha, het laatste natuurlijk. Er zijn al veel meer clubs die dit doen. Dat zijn vaak wel grotere clubs of clubs op een hoger niveau, maar daar willen wij dus ook naar toe."