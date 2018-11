Trainer Wil Boessen is niet bezig met serie van FC Den Bosch

Vertrouwen

Toch is trainer Wil Boessen helemaal niet bezig met de serie overwinningen, zegt hij. ,,Dat leidt alleen maar af. Het is wel goed voor het vertrouwen en voor de sfeer in de ploeg, maar verder denken we er niet aan. Het gaat nu alleen maar om de wedstrijd tegen Jong PSV. Daar moeten we honderd procent zijn en dan kunnen we ook dat duel weer winnen.”

Voordeel voor FC Den Bosch vanavond is dat de hoofdmacht van PSV al naar Londen vertrokken is voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur, als maandag de bal in het Jan Louwers Stadion rolt. Daardoor treft FC Den Bosch geen grote namen in het Eindhovense beloftenteam. ,,Maar dat is tegelijkertijd een nadeel”, meent Boessen. ,,We weten in het geheel niet welke spelers meedoen, dus dat maakt de voorbereiding een stuk lastiger. Wat we wel weten is welk systeem Jong PSV speelt.”