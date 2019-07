Transfer Sam Kersten naar PEC Zwolle op losse schroeven

PEC bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met de 23-jarige Kersten. Ook met de clubleiding van FC Den Bosch leek de eredivisionist er in grote lijnen al uit, maar groen licht van Kakhi Jordania, de Georgische zakenman die al maanden de aandelen van de eerstedivisionist in handen tracht te krijgen, bleef vooralsnog uit.

PEC is volgens ingewijden het wachten beu en overweegt nu de pijlen op een andere centrale verdediger te richten. Daardoor lijkt de mandekker voorlopig aan Den Bosch verbonden te blijven. Kersten is in Zwolle in beeld als vervanger van Sepp van den Berg, die is verkocht aan de Engelse topclub Liverpool.