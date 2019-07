Transfer van FC Den Bosch-verdediger Sam Kersten naar PEC Zwolle gaat tóch door

PEC was zelf al geruime tijd rond met Kersten en dacht ook met eerstedivisionist een akkoord te hebben over de overstap van de verdediger. Daar stak Kakhi Jordania, die al maanden de aandelen van FC Den Bosch in handen probeert te krijgen en sinds vorig seizoen als extern financier fungeert, in eerste instantie een stokje voor. Begin deze week kwamen beide clubs toch nog tot een deal, waardoor Kersten zich spoedig meldt op het trainingskamp in Epe en zich voor twee seizoenen (met optie voor een derde jaar) aan PEC zal verbinden.

Kersten was de voorbije seizoen onbetwiste basisspeler bij FC Den Bosch. PEC ziet de mandekker als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Sepp van den Berg en kan de nieuwkomer meteen goed gebruiken. Trainer John Stegeman kon voor het hart van zijn defensie de voorbije weken niet of nauwelijks beschikken over Yuta Nakayama en Darryl Lachman, die interlandverplichtingen hadden. Thomas Lam is nog zeker een maand uit de roulatie vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. De eerder aangetrokken Etiënne Reijnen liep vorige week vrijdag tegen FC Emmen een dikke enkel op, terwijl Bram van Polen - die ook in het centrum kan spelen - opnieuw last heeft van zijn schouder.