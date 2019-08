Twee aanvallers op proef bij FC Den Bosch

Mmaee is een centrumspits die afkomstig is uit de jeugd van Standard Luik. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Aarhus in Denemarken. De Belgische speler, met een Kameroense vader en een Marokkaanse moeder, speelde eerder ook voor Waasland-Beveren en de jeugd van AA Gent. Hij heeft 23 optredens en 1 goal in de Belgische Jupiler Pro League achter zijn naam. Mmaee is een jongere broer van verdediger Samy Mmaee, die bij Sint-Truiden speelt en eerder op huurbasis uitkwam voor MVV.