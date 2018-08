Twee Argentijnse huurlingen voor FC Den Bosch: Julian Marchioni en Nicolas Romat

Duveltje uit doosje De komst van Marchioni, een defensieve middenvelder, was al eerder uitgelekt. Rechtsback Romat verscheen dinsdag als een duveltje uit een doosje in De Vliert.

,,Maar ik ben wel blij met beide spelers", zei trainer Wil Boessen. ,,Ze hebben veel ervaring en waren het in de Argentijnse competitie gewend om te spelen in stadions met veel publiek."

In tegenstelling tot de twee Argentijnen, die via het netwerk van clubeigenaar Kakhi Jordania en toekomstig technisch directeur Anton Evmenov bij FC Den Bosch beland zijn, komt Bijelic van het verlanglijstje van trainer Wil Boessen en manager Voetbalzaken Bert Ruijsch. ,,Ik kende hem omdat hij eerder op proef was in Engeland en bij MVV. Eens kijken of hij ons weet te overtuigen", aldus Boessen.