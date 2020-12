Twee FC Den Bosch-supporters worden herkenbaar in beeld gebracht na racisme-rel

De regenboog­vlag wappert bij De Vliert: ‘De FC heeft zoveel goeds in zich’

11 oktober DEN BOSCH - FC Den Bosch is de laatste jaren om diverse redenen minder positief in het nieuws geweest. Vanuit allerlei hoeken kreeg de club de zwartepiet toegeschoven. Onterecht vinden verschillende betrokkenen, want de FC heeft volgens hen ‘zoveel goeds’ in zich.