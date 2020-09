Uitblinker Van der Steen lovend over strijdlust FC Den Bosch: ‘De jongens gezegd dat ik trots op ze ben’

videoWouter van der Steen was maandagavond de uitblinker van FC Den Bosch tijdens het bezoek aan NAC. De doelman capituleerde pas in de slotfase, maar was ondanks de nederlaag (2-1) trots op zijn ploeg.

,,Ik had op voorhand niet eens durven hopen dat we het NAC zo moeilijk konden maken”, begint de realistische Van der Steen zijn relaas. ,,Daar ben ik dus trots op. Maar het is heel vervelend dat je zo laat nog verliest.”

Volledig scherm Van der Steen moest ondanks een uitstekend optreden in de slotfase capituleren. © BSR Agency Zeker omdat FC Den Bosch tien minuten voor tijd zelf de winnende treffer op de schoen had en het slotoffensief van NAC aanvankelijk wat mak leek. ,,Toen ze heel snel na rust die 1-1 maakte, vond ik dat vlug. Maar daarna bloedde het bij hen wat dood.”

,,Dit is een jonge groep met heel weinig ervaring in het betaalde voetbal", weet Van der Steen. ,,Voor iedereen was het een verrassing hoe zich dat zou verhouden met clubs als De Graafschap en NAC. Na de wedstrijd zat iedereen er doorheen.”

Als een echte leider sprak Van der Steen zijn ploeggenoten echter toe. ,,Ik heb gezegd dat ik trots op de jongens was. Hoe ze gestreden hebben tot het laatste moment. Dat biedt perspectief.”

Ergens genoot Van der Steen ook van de stormloop die bij vlagen zijn doel trof. Voor de fanatieke aanhang van de Bredanaars een mooie kans om zichzelf te onderscheiden. ,,NAC-uit en Go Ahead-uit zijn de leukste wedstrijden. Jammer dat er weinig publiek was, maar complimenten voor de NAC-supporters. Je had niet het idee dat we maar voor vierduizend mensen speelden, als je hoort wat voor geluid er vandaan komt. Voor zulke wedstrijden hoef je je niet te motiveren.”

Volledig scherm Meermaals liep NAC zich maandagavond stuk op Van der Steen. © BSR Agency