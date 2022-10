Uitgekookt MVV zet FC Den Bosch weer op z’n plek

Daardoor duikelt FC Den Bosch naar de achttiende plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de verrassend sterk presterende Limburgers oprukken naar de tweede stek.

FC Den Bosch had de nederlaag te wijten aan een matige eerste helft. De ploeg wist dat niet meer recht te zetten met een sterk optreden na rust.

De Gier koos zaterdag in Maastricht voor dezelfde basiself als afgelopen dinsdag in het gewonnen bekerduel met GVVV (1-3). MVV kwam fel uit de startblokken. Wouter van der Steen redde nog op een inzet van oud-Bosschenaar Sven Blummel, maar was in de zevende minuut kansloos op een schot van Jarne Steuckers.

Thuisploeg gevaarlijk

De thuisploeg bleef daarna gevaarlijk, al schiep ook FC Den Bosch een aantal mogelijkheden. Van der Steen voorkwam met enkele prima reddingen een tweede treffer van MVV en Faris Hammouti en Anass Ahannach waren dicht bij de 1-1 voor FC Den Bosch.

Vijf minuten voor rust verdubbelde de uitgekookte thuisclub dan toch de voorsprong. Vanuit de omschakeling kreeg Koen Kostons een kans en hij schoot de bal hoog in het doel. Meteen daarna waren er mogelijkheden voor Hammouti en Evan Patoulidis op de aansluitingstreffer, maar de rust werd bereikt met een 2-0-voorsprong voor MVV.

Dezelfde wissels

Bij het begin van de tweede helft voerde De Gier dezelfde wissels door als dinsdag bij GVVV. Nikolaj Möller en Teun van Grunsven kwamen in de ploeg voor Patoulidis en Dylan Ryan. Nadat Wouter van der Steen met opnieuw een uitstekende redding de 3-0 van Kostons had voorkomen, zorgde Victor van den Bogert in de 67ste minuut voor de aansluitingstreffer van FC Den Bosch. Een hoekschop van Danny Verbeek bleef hangen in het strafschopgebied van MVV en de centrumverdediger van FC Den Bosch gaf het beslissende tikje: 2-1.

Even later was Joey Konings dicht bij de 2-2, maar MVV-doelman Romain Matthys voorkwam de gelijkmaker. Dat deed hij kort daarna ook bij een kans voor Faris Hammouti. FC Den Bosch bleef drukken op jacht naar de gelijkmaker, maar de goal viel vijf minuten voor tijd aan de andere kant. Uit een razendsnelle counter schoot Steuckers met zijn tweede treffer van de avond de 3-1 voor MVV binnen en besliste de wedstrijd in Maastrichts voordeel.

MVV - FC Den Bosch 3-1 (2-0). 7. Steuckers 1-0, 40. Kostons 2-0, 67. Van den Bogert 2-1, 85. Steuckers 3-1.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert (75 Halilovic), Ryan (46. Van Grunsven), Maas; Van der Heijden, Hammouti, Ahannach; Verbeek, Konings, Patoulidis (46. Möller).