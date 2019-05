Uitspraak over overname FC Den Bosch volgt over twee tot vier weken

In Zeist diende dinsdagavond de zaak die FC Den Bosch had aangespannen tegen de licentiecommissie van de voetbalbond. Die bepaalde eind maart dat de overname niet mocht doorgaan omdat niet uit te sluiten zou zijn dat Jordania zich met zijn bedrijven in Rusland schuldig zou maken aan witwassen. Omdat er geen bewijs is dat Jordania dit wel doet, ging FC Den Bosch in beroep.

De zitting vond dinsdagavond plaats achter gesloten deuren. Daarna wilde geen van beide partijen reageren. Woensdagochtend gaf Rob Kleijzen, lid van de raad van commissarissen van FC Den Bosch en belast met de portefeuille juridische zaken, wel een reactie: ,,We kijken met een positief gevoel terug op deze mondelinge beroepszitting. De beroepscommissie had een aantal vragen voorbereid. Met onze antwoorden op deze vragen en met ons pleidooi, hebben we hen andere inzichten verschaft. In een aantal van die inzichten leek de commissie mee te gaan. We hebben bepaalde zaken uit het beroepschrift aangestipt. FC Den Bosch heeft haar punten dus kunnen maken.”

,,Het is nu aan de beroepscommissie om een beslissing te nemen. Een uitspraak volgt op z’n vroegst over veertien dagen, al is ons ook gezegd dat de kans bestaat dat er vier weken nodig zijn om tot een oordeel te komen. Veel meer dan afwachten kunnen we nu niet, maar we zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet”, aldus Kleijzen.