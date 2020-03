Uruguayaanse aanvaller Mateo Aramburu op proef bij FC Den Bosch

De Uruguayaanse aanvaller Mateo Aramburu is deze week op proef bij FC Den Bosch. De spits, die dinsdag zijn 22ste verjaardag viert, zit op dit moment zonder club.

Door Aramburu de hele week mee te laten trainen sorteert FC Den Bosch alvast voor op de toekomst, zegt manager Voetbalzaken Bert Ruijsch. ,,Als hij bevalt, bieden we hem misschien een contract aan voor volgend seizoen. En wie weet, kunnen we hem zelfs per direct inlijven omdat hij op dit moment toch vrij van verplichtingen is.”

Barnsley

De in Guatemala geboren Aramburu kwam in de jeugd uit voor diverse Uruguayaanse nationale selecties. De afgelopen jaren speelde hij in Argentinië (Huracan), Frankrijk (Le Touquet) en Engeland (Barnsley).

,,Hij kwam via het netwerk van Wim van der Horst bij ons op de radar", zegt Ruijsch. ,,Dat zag er goed uit. Deze week hopen we te zien wat hij echt kan.”

Marques

Met Pedro Marques beschikt FC Den Bosch op dit moment al over een makkelijk scorende spits. Maar de club houdt er rekening mee dat de huurling van Sporting Portugal deze zomer terug naar zijn vaderland gaat. ,,En dit seizoen zijn we Pedro wellicht nog een paar wedstrijden kwijt aan Jong Portugal. Dan zou het mooi zijn om een extra vervanger achter de hand te hebben", aldus Ruijsch.