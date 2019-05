Van der Steen (FC Den Bosch): ‘Als je hoort dat Van Hanegem misschien komt, klapperen je oren wel even’

Ook zonder Van Hanegem en met interim-trainer Erik van der Ven en assistent Paul Beekmans aan het roer presteerde FC Den Bosch in de laatste twee competitiewedstrijden prima. Beide duels werden gewonnen en daarmee werd een plek in de halve finales in de play-offs om promotie afgedwongen. ,,We hebben er tegen Roda en Go Ahead echt een wedstrijd van kunnen maken. We spelen in de play-offs weer tegen Go Ahead en hebben nu laten zien dat we kunnen winnen. Dat geeft veel vertrouwen", vertelt de keeper. ,,Het was ook nog heel spannend, we konden derde worden, maar ook nog negende. Best bijzonder dat het zo op de laatste speeldag beslist wordt.”