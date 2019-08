Van der Steen was maar voor een paar tellen de held van de avond

Met zijn mobieltje in zijn hand beent Wouter van der Steen door de catacomben van De Vliert. Op zoek naar scheidsrechter Rob Dieperink. Om hem de beelden te laten zien van FOX Sports. 'Gentleman Wouter' houdt zich in, maar duidelijk is dat hij vanbinnen kookt. ,,Ik heb nog nooit na een wedstrijd zoveel frustratie in mijn lijf gehad", bekent hij even later.

De ontknoping van de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven (1-1) valt voor Van der Steen en FC Den Bosch in de categorie 'ongelofelijk zuur'. Op de dag dat duidelijk is geworden dat de club de begroting voor dit seizoen toch nog sluitend heeft gekregen, lijkt een zwaarbevochten thuiszege op FC Eindhoven voor extra slingers te gaan zorgen. In de eerste helft schiet Danny Verbeek nog een strafschop op FC Eindhoven-doelman Ruud Swinkels, maar diep in de tweede helft kopt Stefan Velkov uit een vrije trap van diezelfde Verbeek wel de 1-0 tegen de touwen.

FC Den Bosch gooit daarna alles wat het heeft in de strijd om de overwinning over de streep te trekken. Ryan Trotman mist nog een enorme kans op 2-0, maar met alleen nog vijf minuten blessuretijd op de klok lijkt FC Den Bosch het toch te gaan halen.

Vallen

Totdat FC Eindhoven-invaller Rigino Cicilia neergaat in een duel met linksback Azzeddine Dkidak. En hoe. De aanvaller zet eerst nog een stap en gaat dan toch met een duik tegen het gras. Dieperink bedenkt zich geen moment. Penalty! ,,Wat kon ik doen?" zegt Dkidak later. ,,Hij loopt tegen mij aan en laat zich daarna vallen."

Eindhoven-aanvoerder Branco van den Boomen zet zich achter de bal, maar Van der Steen ranselt de pingel uit zijn goal. De Vliert ontploft. Een kleine tien seconden is Van der Steen de held. Dan trekt Dieperink geel en laat hij de strafschop overnemen. Omdat hij van zijn assistent Joris Westhof te horen heeft gekregen dat Van der Steen te vroeg bewoog en de doellijn al verlaten had voordat Van den Boomen schoot. Bij zijn tweede poging schiet hij de 1-1 wel binnen. ,,Ongelofelijk", zucht Van der Steen later. ,,Ik zet af op het moment dat hij schiet. Raakte ik de de doellijn niet meer? Goh, wat zal dat geweest zijn? Een centimeter? Twee? Drie? Ik sta toch zeker geen meter voor de lijn?!"

Willekeur

Even later is zijn woede al enigszins gezakt. ,,Weet je, ik ben niet eens boos op die scheidsrechter of zijn assistent. Zij handelen ook naar eer en geweten. Ik ben vooral boos op deze belachelijke regel. En de volstrekte willekeur. Want in Europese duels zie je soms keepers die veel verder voor hun doel staan en dan wordt er niet afgefloten."