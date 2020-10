Van der Ven verwacht getergd VVV in bekerduel met FC Den Bosch

Het was de vraag die maandag in stadion De Vliert iedereen bezig hield. Hoe reageert VVV-Venlo dinsdagavond in het bekerduel met FC Den Bosch op de historische afstraffing door Ajax van afgelopen zaterdag?

Zijn de Limburgers aangeslagen door de recordnederlaag van 0-13 of treft FC Den Bosch een tegenstander die erop gebrand is om de schande meteen uit te wissen? De Bossche trainer Erik van der Ven verwacht het laatste. ,,Ik denk dat we een getergde ploeg treffen die erop uit zal zijn om zich te revancheren. Het wordt voor ons hoe dan ook een hele moeilijke opgave.”

Dat was het sowieso al voor FC Den Bosch, dat als nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie bij voorbaat de underdog is tegen de nummer veertien van de eredivisie. Toch houdt Van der Ven er ook rekening mee dat de dreun van afgelopen zaterdag nog wel even door kan werken bij de thuisclub. ,,Het zit natuurlijk nog in hun hoofden. Daar moeten wij proberen gebruik van te maken door ze een nieuwe mentale opdoffer te geven.”

Zelf kreeg FC Den Bosch afgelopen weekend ook met een tegenvaller te maken toen de thuiswedstrijd tegen Excelsior vrijdagavond pas in de allerlaatste seconde van de blessuretijd verloren ging (0-1). En dat terwijl de ploeg met tien man (na de rode kaart voor Brem Soumaoro) op weg leek een punt uit vuur te slepen en zelfs nog kansen kreeg op de winst. ,,De nederlaag was uiteindelijk heel zuur, maar over de strijdlust die we ook nog met tien man brachten, was ik zeer tevreden”, zegt Van der Ven.

Ryan Trotman

FC Den Bosch moet het dinsdag in Venlo doen zonder Ryan Trotman, die een lichte hersenschudding opgelopen blijkt te hebben bij zijn botsing met Excelsior-doelman Alessandro Damen van afgelopen vrijdag. Hoelang de aanvaller aan de kant staat is niet duidelijk. ,,Ik heb van de dokter te horen gekregen dat ik het even rustig aan moet doen”, aldus Trotman zelf.

Volledig scherm Scheidsrechter Richard Martens zag geen overtreding in de botsing tussen Excelsior-keeper Alessandro Damen en Ryan Trotman, die daarna op de grond bleef liggen. © BSR Agency

Het moment van de botsing is hij helemaal kwijt. ,,Dat is voor mij een groot zwart gat. Ik weet nog dat ik ingevallen ben, maar van de rest van de wedstrijd of van het einde kan ik me niks meer herinneren. In het begin was ik ook misselijk. Dat is nu over, maar ik heb nog wel hoofdpijn. Hopelijk gaat me dit niet te veel wedstrijden kosten. Ik heb de botsing inmiddels op de tv-beelden teruggezien en volgens mij had de scheidsrechter wel een rode kaart mogen trekken.”

Moreo Klas

Naast Trotman ontbreken dinsdag de al langer geblesseerden Dwayne Green, Junior van der Velden, Steven van der Heijden, Jordy van der Winden en Najim Haidary. Dhoraso Moreo Klas, die er de voorbije wedstrijden niet bij was na een positieve coronatest, zit weer wel bij de groep.

Maandag zijn er opnieuw coronatest afgenomen bij de gehele selectie van FC Den Bosch. De uitslag daarvan volgt dinsdagochtend.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Sturing, Van Hedel; Bongiovanni, Felida, Mulders, Meerveld; Hornkamp, Postema.