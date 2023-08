Van FC Den Bosch naar Afrika: Jan Gösgens gaat aan de slag bij het ‘Feyenoord’ van Ghana

Jan Gösgens vervolgt zijn loopbaan in Ghana. De voetbalbestuurder uit Rosmalen, die de afgelopen drie jaar technisch manager was bij FC Den Bosch, gaat aan de slag als algemeen directeur van WAFA, het voormalige Feyenoord Fetteh.

Bij FC Den Bosch werd zijn contract niet verlengd na het aantreden van de nieuwe technische baas Yousuf Sajjad in januari. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Gösgens en Sajjad zouden gaan samenwerken, maar daar kwam in de praktijk niets van terecht.

,,Je weet dat bij FC Den Bosch bijna niemand door de voordeur naar buiten gaat. Eigenlijk kwam precies uit wat ik gedacht had”, zei Gösgens daar vorige maand over in een interview met Brabants Dagblad.

Bekend terrein

In Ghana keert Gösgens terug op bekend terrein. Hij was er tussen 2000 en 2005 al eerder werkzaam als trainer bij Feyenoord Fetteh. Die club, destijds de Afrikaanse tak van Feyenoord Rotterdam, ging in 2014 op in WAFA.

,,Sinds mijn vorige periode in Ghana is het land me altijd wel blijven trekken. Ik heb er veel zin in om terug te keren”, zegt Gösgens. WAFA, een voormalige eredivisionist, speelt tegenwoordig op het tweede niveau in Ghana. ,,Het is een opleidingsclub, waar wij talentvolle spelers klaar willen stomen voor een overstap naar Europa”, aldus Gösgens.

WAFA, wat staat voor West African Football Academy, maakt sinds 2014 gebruik van de voormalige Red Bull Academy van het toenmalige Red Bull Ghana nabij Sogakope in het zuiden van het land. ,,Een bijzonder fraai trainingscomplex”, zegt Gösgens die in september aan de slag gaat bij zijn nieuwe club.