Van Hanegem topkandidaat trainersfunctie FC Den Bosch; coach (75) beraadt zich op aanbod

Van Hanegem ziet (zijn?) FC Den Bosch in de slotfase toeslaan

22:07 FC Den Bosch wil in de nacompetitie een gooi doen naar een plek in de eredivisie. Het liefst aan de hand van Willem van Hanegem. Of de Kromme toehapt na de wedstrijd tegen Roda JC is nu de grote vraag. Het elftal won letterlijk op de valreep met 0-2 nadat de thuisploeg na rust had verzuimd de trekker over te halen.