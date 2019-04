Van Hanegem ziet (zijn?) FC Den Bosch in de slotfase toeslaan

FC Den Bosch wil in de nacompetitie een gooi doen naar een plek in de eredivisie. Het liefst aan de hand van Willem van Hanegem. Of de Kromme toehapt na de wedstrijd tegen Roda JC is nu de grote vraag. Het elftal won letterlijk op de valreep met 0-2 nadat de thuisploeg na rust had verzuimd de trekker over te halen.

Den Bosch kon in ieder geval terugkijken op een goede eerste helft. Maar om te slagen in de play-offs zal het vooral doeltreffender moeten worden. Met het duo Eric van der Ven en Paul Beekmans voor het eerst aan het roer sinds het ontslag van trainer Wil Boessen trapte FC Den Bosch in Kerkrade af voor de missie ‘nacompetitie’. Het na de winterstop aan de sukkel geraakte elftal moet er over enkele weken immers wel staan als de promotie naar de eredivisie op het spel staat. Eindigen in de top-6 van de reguliere competitie zou daarnaast prettig zijn. Dan ontloopt FC Den Bosch alvast de eerste ronde.

Qua spelers veranderde er gisteren weinig. Alleen de door Boessen aan de kant gelaten Danny Holla keerde terug in de basis. Het duo koos daarnaast voor Stefano Beltrame als centrale spits. Voor tegenstander Roda JC waren de belangen vrijdagavond nog groter. Het moest de laatste twee wedstrijden van de competitie winnen om uberhaupt in de play offs terecht te komen.

Aftastend begin

Het resultaat was een aftastend begin, waarin de Bosschenaren iets vlotter combinerend en dreigender waren dan de thuisploeg. De eerste grote kans was na 22 minuten echter voor Roda JC. Gyliano van Velzen en Celestin Djim konden hun voet net niet tegen een lage voorzet vanaf links zetten. Een teken dat er meer leven kwam in het spel van de Limburgers, maar de meeste kleinere kansen waren voor FC Den Bosch. De ploeg was niet fel genoeg in de afwerking en Holla zag zijn volley over vliegen. Aan de andere kant had het de mazzel dat Van Eijma kort voor rust geen raad wist met een voor zijn voeten vallende bal op nog meter van het doel. Keeper Wouter van der Steen kon daardoor opgelucht redding brengen.

Ontsnappen

De tweede helft was amper begonnen of FC Den Bosch ontsnapte tot twee keer toe aan een achterstand. Na een tegenstoot van Beltrame, knalde vervolgens Van Velzen de bal even hard als rakelings langs het Bossche doel.

Met de wissel Jort van der Sande voor Oussama Bouyaghlafen probeerden de Bosschenaren de wedstrijd weer onder controle te krijgen. Dat lukte amper. Roda JC bleef de grote kansen aaneen rijgen en ook missen. FC Den Bosch bleef echter ook de aanval zoeken. Een levendige tweede helft was het gevolg.