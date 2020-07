Van Moorsel: ‘Ik nog uitdaging bij FC Den Bosch, maar wel een andere’

Of Paco van Moorsel het nog wel uitdagend vindt om met FC Den Bosch in de eerste divisie te voetballen? De selectie is immers totaal anders dan ruim een jaar geleden, toen de middenvelder na de nodige omzwervingen terugkeerde bij ‘zijn’ club. Toen was er nog een selectie die hoge ogen kon gooien op het tweede niveau, maar na het Jordania-echec is FC Den Bosch een andere club. ,,Het is zeker nog een uitdaging, maar wel een heel andere”, stelt de inmiddels 30-jarige Boxtelaar nadat hij een helft heeft meegedaan tegen tweededivisionist De Treffers (5-0).

Quote Met een jonge ploeg kun je geen hoge ogen gooien in de eerste divisie Paco van Moorsel

De een-na-oudste veldspeler in de selectie van Erik van der Ven na hemzelf? ,,Uhm... Wouter van der Steen is ook 30, maar dat is een keeper. De oudste veldspeler na mij? Mats Deijl... die is 23.” Hij beseft dat hij de vinger op de zere plek legt. ,,Met zo’n jonge ploeg kun je geen hoge ogen gooien in de eerste divisie, hoe talentvol een aantal van die jonge gasten ook is. Het is ook goed dat er jongens uit de eigen opleiding doorstromen. Dat is eigenlijk altijd wel de levensader van deze club geweest. Maar er moeten nu echt nog een paar spelers bij die het klappen van de zweep kennen op dit niveau.”

Velkov weg

Maar ja, de portemonnee van technisch manager Jan Gösgens is leeg. Weliswaar valt het hoge salaris van verdediger Stefan Velkov spoedig weg - vermoedelijk wordt vandaag bekend naar welke buitenlandse club hij vertrekt - met die ‘meevaller’ was al rekening gehouden. Als Velkov niet was weggekomen, zou dat een financiële tegenvaller zijn geweest. Toch is Van Moorsel positief gestemd. ,,We moeten proberen creatief te zijn. Ik praat weleens met de clubleiding en heb toen ook een paar namen genoemd van jongens die in het plaatje zouden passen en volgens mij niet veel hoeven te kosten. Maar ik hak de knopen natuurlijk niet door.”

Tweede aanvoerder

Opvallend: ook al is de aanvoerder van vorig seizoen vertrokken bij FC Den Bosch - Danny Verbeek is verkast naar De Graafschap - vice-captain Van Moorsel droeg zaterdag niet de band. ,,Ik ben nu ook weer tweede aanvoerder. Wouter (van der Steen, red.) is onze captain. Dat vind ik prima , hoor. We moeten het niet groter maken dan het is. Ik heb het er voor de beslissing daarover al met hem over gehad. We hadden wel in de gaten dat iemand van ons tweeën die band zou krijgen., maar dat we in deze jonge groep allebei een voorstrekkersrol moeten vervullen.”

Quote Ik ik ook nu weer op vijftien goals en assists in totaal Paco van Moorsel

Maar eerst moet Van Moorsel weer ritme opdoen. ,,Ik heb mijn laatste wedstrijd in januari gespeeld. Door blessures en daarna het coronavirus daarna niet meer. Ik ben weer helemaal fit, maar moet nu wel steeds meer minuten gaan maken. Gelukkig hebben we nog even voordat de competitie van start gaat eind augustus.” Hij wil belangrijk zijn straks. Speelt op een centrale plek, achter de spits. ,,Wanneer ik tevreden ben over mezelf? Vijftien doelpunten en assists in totaal, het maakt me niet zoveel uit of dat er tien plus vijf of vijf plus tien zijn.”

Volledig scherm Paco van Moorsel. © BSR Agency