Van Moorsel niet inzetbaar, Dkidak vraagteken bij FC Den Bosch

Daarnaast is het meespelen van Azzeddine Dkidak onzeker. De linksback haakte op de training van vrijdagochtend af met klachten aan zijn scheenbeen. ,,We moeten zaterdag maar bekijken hoe ernstig het is en of hij misschien toch kan spelen. Hoe ik het anders oplos? Dat weet ik echt nog niet. Ik had niet op een nog een blessure gerekend. Maar goed, ik heb nog wel een stuk of vijf scenario’s waar ik uit kan kiezen. Er zullen er in elk geval elf in het veld staan”, zei trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch.