Van Moorsel wil oude liefde pijn doen: ‘Mooi dat een club als FC Den Bosch zich bovenin nestelt’

Boxtelaar Paco van Moorsel staat met Go Ahead Eagles vanavond (20.00 uur) oog in oog met zijn oude liefde én koploper FC Den Bosch. ,,Hartstikke leuk dat zij het zo goed doen, maar in een volle Adelaarshorst denk ik dat wij de favoriet zijn.”

Kind van de club Paco van Moorsel debuteerde in het seizoen 2006-2007 voor FC Den Bosch, dat hem even daarvoor had weggeplukt uit de jeugdopleiding van RKSV Boxtel. Dat deed hij uitgerekend tegen Go Ahead Eagles, de ploeg waar hij afgelopen zomer een eenjarig contract tekende. Na zes seizoenen en 134 competitiewedstrijden verliet Van Moorsel De Vliert voor avonturen bij achtereenvolgens FC Groningen, sc Cambuur, NEC, Sparta en nu dus Go Ahead Eagles, maar de club waar het allemaal begon is hij niet uit het oog verloren. ,,Hartstikke leuk dat zij het zo goed doen”, zegt Van Moorsel over de verrassende koploper. ,,Ze hebben een aantal mindere jaren gehad en nu staan ze eerste. Alleen maar mooi, dat een club als FC Den Bosch zich bovenin nestelt.”

Quote Zij zijn de koploper, dat is de plek die wij graag willen. Dat gaat een mooie wedstrijd worden. Paco van Moorsel Sinds de entree van eigenaar Kakhi Jordania, afgelopen zomer, bruist het weer bij FC Den Bosch. Sterker nog: de ploeg van trainer Wil Boessen gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en laat daarmee onder andere het Go Ahead Eagles van Paco van Moorsel achter zich. ,,Zij zijn de koploper en dat is de plek die wij graag willen. Dat gaat een mooie wedstrijd worden, een mooi affiche. De laatste weken loopt het bij ons iets stroever, maar ik denk dat wij in een volle Adelaarshorst de favoriet zijn.”

Volledig scherm Paco van Moorsel in dienst van FC Den Bosch © PRO SHOTS

Landen

Van Moorsel, die afgelopen zomer tijdelijk zijn conditie op peil hield bij RKC Waalwijk, sloot pas een week voor de competitiestart aan in Deventer en moest daarom geduld hebben voor een basisplaats. ,,Dat heeft naar mijn mening iets te lang geduurd, maar ik moest even landen. Even op m'n plek komen, wedstrijdritme opdoen. In dat opzicht past het wel dat ik niet gelijk in de basis kon starten.”

Quote Tegenstan­ders passen zich aan ons spel aan en daar hebben we een paar keer moeite mee gehad. Paco van Moorsel De laatste vier wedstrijden heeft Van Moorsel zich in het elftal van trainer John Stegeman gespeeld. Juist in die periode verloor Go Ahead Eagles zijn koppositie aan eerst Sparta en later FC Den Bosch. ,,We zijn een paar keer tegen een zeperd aangelopen, dat doet wel iets met het vertrouwen”, bekent Van Moorsel. ,,Tegenstanders passen zich ook aan ons spel aan en daar hebben we een paar keer moeite mee gehad. De verhoudingen liggen nu wat anders. Wij moeten onszelf vaker belonen door meer doelpunten te maken en het sneller af te maken.”

Verhoudingen

Aan de iconische Vetkampstraat kan Go Ahead Eagles vanavond de verhoudingen herstellen. Bij een overwinning op FC Den Bosch wippen de Deventenaren over de koploper heen. Maar dan is er ook nog Sparta, dat het in eigen huis opneemt tegen laagvlieger Jong AZ. Kortom, de spanning is om te snijden in de top van de onvoorspelbare Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik heb begin dit seizoen een wedstrijd van FC Den Bosch gezien in het stadion, maar ik ken de spelers niet heel goed. Ze hebben veel nieuwe jongens gehaald. Ik denk dat ze gaandeweg een team zijn geworden en ze beschikken over een paar makkelijke doelpuntenmakers.”

Het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Den Bosch begint vanavond om 20.00 uur in de Adelaarshorst in Deventer.

Volledig scherm Stand Keuken Kampioen Divisie na zeventien speelronden. © BD