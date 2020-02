Veel fans te laat in stadion FC Den Bosch door extra strenge controles

De tuchtcommissie van de KNVB bepaalde eerder deze week dat de Bossche club het twee duels zonder supporters van de M-side moest doen. Deze vrijdagavond tegen Jong FC Utrecht en op 6 maart tegen Almere City is de tribune voor de fanatieke fans dicht. Het is een straf voor de uitlatingen tijdens het duel met Excelsior, waarbij Ahmad Mendes Moreira werd racistisch bejegend.

Het is niet de bedoeling dat de fans met een seizoenskaart voor die tribune een andere plek in het stadion zoeken. Daarom moest iedereen zich vrijdagavond legitimeren. De club waarschuwde daar eerder op de dag al voor en gaf aan dat het verstandig was eerder naar De Vliert te komen. Beveiligers bij de ingangen hadden lijsten bij zich met namen van supporters die er niet in mogen.

Ergernis

De maatregel zorgt voor ergernis bij de andere fans, die lang moesten wachten voor ze het stadion in kunnen. Veel van hen waren nog niet binnen toen om 20.00 uur werd afgetrapt. Op een video van het fanaccount @FCDBFans is net voor achten nog een erg leeg stadion te zien. ‘We zitten er in een sfeerloze Vliert klaar voor', schrijven ze erbij. Een kwartier later was nog altijd niet iedereen binnen.