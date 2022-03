Veel schade bij kansloze nederlaag voor FC Den Bosch in Almere

Laatste 5 minuten kosten FC Den Bosch dit seizoen al 7 punten: ‘Het heeft met gogme te maken’

Punten weggeven in de slotfase? Het lijkt dit seizoen de specialiteit van FC Den Bosch. Door tegengoals in de laatste vijf minuten leverde de ploeg van trainer Jack de Gier dit seizoen al negen punten in. En won er slechts twee.

21 januari