Veel veranderde er sinds 22 september, maar één ding niet: FC Den Bosch wacht nog steeds op een nieuwe zege

De laatste keer dat FC Den Bosch een voetbalwedstrijd won? Toen zat Donald Trump nog stevig in het Witte Huis als president van de Verenigde Staten, waren de winkels nog open en leek een avondklok in Nederland ondenkbaar. Op 22 september was het, thuis tegen MVV. Op een aangename nazomeravond versloeg FC Den Bosch de ploeg uit Maastricht met 2-0 door treffers van Dhoraso Moreo Klas en Ryan Trotman. Er zaten zelfs nog 1091 toeschouwers in De Vliert.