Verdediger Sturing sluit op amateurbasis aan bij FC Den Bosch

FC Den Bosch krijgt gigantisch pak slaag van Telstar in uitzwaai­wed­strijd voetbalpu­bliek

28 september In wat voorlopig de laatste Nederlandse voetbalwedstrijd met publiek op de tribune was, toonde FC Den Bosch zich gisteravond in Velsen-Zuid allesbehalve een publiekstrekker. De ploeg van trainer Erik van der Ven verloor het uitduel met Telstar kansloos met 6-1.