Vermeij wellicht meteen in basis FC Den Bosch

De kans is groot dat Vincent Vermeij vrijdag meteen in de basis start bij FC Den Bosch in de derby tegen TOP Oss. Trainer Wil Boessen liet de van Heracles Almelo gehuurde spits woensdag uitgebreid meetrainen bij de beoogde basiself.

In het trainingspartijtje, dat het basisteam met 2-0 won van de reserves, was Vermeij meteen ook trefzeker. De andere goal kwam op naam van Stefano Beltrame.

Boessen probeerde twee varianten uit: een 4-4-2-formatie, met Vermeij en Rauno Sappinen als spitsen, en een 4-3-3-team, met Vermeij als centrumspits, Oussama Bouyaghlafen als rechtsbuiten en Sappinen op de linkerflank.

Die laatste variant is de meeste waarschijnlijke opstelling voor vrijdag. ,,TOP Oss speelt normaal gesproken in een 5-3-2-formatie. Daar zetten wij echt geen 4-4-2 tegenover”, aldus Boessen. ,,Ik denk dat ik kies voor 4-3-3 of misschien voor 5-3-2.”

De trainer wilde nog niet bevestigen dat Vermeij in de basis start. ,,Het zou kunnen", zei hij. Vermeij wordt tot het einde van dit seizoen door FC Den Bosch gehuurd van Heracles. Daarna heeft de club een optie tot koop bedongen.

Presteren

Boessen zegt erg nieuwsgierig te zijn of zijn ploeg weer zal kunnen presteren na de feestroes van de voorbije dagen. Het winnen van de tweede periode, zondag met een 2-6-zege bij FC Dordrecht, zorgde voor een gevoel van euforie bij FC Den Bosch.

Boessen: ,,Dat is nieuw voor deze ploeg. Zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ik ben zeer benieuwd of de spelers het op kunnen brengen om zich weer te focussen. Wat dat betreft is het goed dat we tegen TOP Oss spelen. Zo’n derby brengt toch altijd iets extra’s mee.”

Sven Blummel

Opvallend was dat Sven Blummel en Julian Marchioni in het trainingspartijtje van woensdag in het resereveteam meespeelden. Zij waren in Dordrecht nog basisklanten, maar beginnen vrijdag wellicht op de bank.

Ook Danny Holla en Kevin Felida trainden weer mee. Beide zijn volgens Boessen wel trainingsfit, maar nog niet wedstrijdfit. Zij zullen vrijdag dus zeker niet in de basis starten.

Stefan Velkov

Daarnaast ontbreken de langdurig geblesseerden Jordy van der Winden (knie), Konrad Sikking (hersenschudding), Levan Jordania (wreef) en Stefan Velkov (knie). Die laatste is weer op de terugweg van zijn blessure, maar kon woensdag niet trainen omdat hij ziek was.

Donderdagmiddag werkt FC Den Bosch zijn laatste training af voor de derby van vrijdagavond, maar dat gebeurt achter gesloten deuren.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Kersten, Väisänen, Khammas; Brouwers, Beltrame, Verbeek; Bouyaghlafen, Vermeij, Sappinen.