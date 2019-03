Vertrekkend directeur Van der Kraan blijft betrokken bij beroepszaak FC Den Bosch

Van de Kraan kwam in december al rond met FC Twente, maar besloot meteen om daar pas per 1 april aan de slag te gaan. Op die manier wilde hij eerst de overname van FC Den Bosch afronden. ,,Dik drie maanden heb ik daar toen nog voor uitgetrokken.”

Smet

Het bleek qua tijd precies genoeg, maar niet voldoende om tot de gewenste uitkomst te komen. Een smet op het blazoen van Van der Kraan die eerder Vitesse en Fortuna Sittard wel met succes in buitenlandse handen bracht? ,,Zover is het nog niet”, zegt hij strijdvaardig en met een verwijzing naar het beroep dat FC Den Bosch heeft aangespannen tegen het besluit van de licentiecommisie.

Regelmatig

De afgelopen maanden was Van der Kraan, hoewel toen nog in dienst van FC Den Bosch, al regelmatig in Enschede te vinden. Hij bestrijdt het beeld dat hij al een dag per week bij FC Twente werkte. ,,Zo veel was het nu ook weer niet.”