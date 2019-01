Vervoer FC Den Bosch-fans op de tocht na vernielingen aan supportersbus

Bovendien hangt FC Den Bosch een kostenpost van 9.000 euro boven het hoofd. Omdat op dit moment nog niemand aansprakelijk kan worden gesteld, komt dat bedrag vooralsnog voor rekening van de club. FC Den Bosch zegt op zoek te zijn naar een busmaatschappij om het vervoer over te nemen. ,,We hebben goede hoop dat dat gaat lukken. We zijn druk in de weer”, zei woordvoerder Ester Bal donderdagavond.

Drugsgebruik

Slaagt de club er inderdaad in om alternatief vervoer te regelen, dan heeft dat wel zwaar verscherpte controles tot gevolg. Omdat in de vernielde bus drugsgebruik is vastgesteld, kunnen supporters bij het inchecken in de bussen worden gefouilleerd en gecontroleerd door drugshonden. Fans die onder invloed zijn van drank of verboden middelen, wordt de toegang tot de bus ontzegd en zij krijgen direct een lokaal stadionverbod opgelegd.

,,Heel jammer dat dit nodig is, want er gaat veel goed met onze supporters. Dit is een incident, iets wat je liever vermijdt”, aldus Bal. FC Den Bosch geeft supporters via een tiplijn de kans om anoniem informatie te delen. ,,We hebben inmiddels zicht op de situatie. De verantwoordelijken kunnen zich ook zelf nog melden om dit op te lossen.” Sabeh Tours, dat gevestigd is in Berkel-Enschot, blijft overigens wel aan de club verbonden als vervoerder van de selectie.