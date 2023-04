Verzwakt FC Den Bosch weet geen vuist te maken en verliest ook van NAC: ‘Wij kunnen dit niet opvangen’

Drie dagen voordat de nieuwe trainer Tomasz Kaczmarek in Stadion De Vliert aan de slag gaat wachtte FC Den Bosch nog even een krachttoer: het uitduel met NAC Breda, voor dik 18.000 toeschouwers in het altijd kolkende Rat Verlegh Stadion. En dat met een zwaar gemankeerde selectie.

Voor William van Overbeek was het in zijn laatste wedstrijd als interim-coach dus weer eens puzzelen. Hij koos voor een 4-4-2-formatie met Joey Konings en Nikolaj Möller als tweemansvoorhoede. Verrassend genoeg bleef het verzwakte FC Den Bosch voor rust vrij simpel op de been.

Maar in de tweede helft gaf de ploeg van Van Overbeek de wedstrijd in drie minuten tijd weg. In de 62ste en de 65ste minuut scoorden Elias Mar Omarsson en Matthew Garbett voor NAC, waarmee de wedstrijd beslist was. Ondanks het aanhoudende overwicht van de Bredase thuisclub bleef een derde tegentreffer FC Den Bosch bespaard. De ploeg zelf wist geen enkele vuist te maken en liet in negentig minuten slechts een schot op doel noteren: in de 79ste minuut van invaller Evan Patoulidis, een poging die eenvoudig gepakt werd door NAC-doelman Roy Kortsmit.

Quote In de tweede helft werden we een beetje overlopen en dan valt die 2-0 eigenlijk nog mee Wouter van der Steen (32), Doelman en aanvoerder FC Den Bosch

,,We gingen hierheen met de beste intenties, maar hadden al verwacht dat het een moeilijke avond zou worden”, zei FC Den Bosch-aanvoerder en keeper Wouter van der Steen na afloop. ,,Voor rust deden we het best leuk, zonder dat we zelf echt prikten. In de tweede helft werden we een beetje overlopen en dan valt die 2-0 eigenlijk nog mee.”

Van der Steen was duidelijk over het ontbreken van een handvol basisspelers. ,,Heel eerlijk, dat kunnen we gewoon niet opvangen.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Wouter van der Steen bedankt de meegereisde fans van FC Den Bosch. © Pro Shots / Toin Damen

Interim-coach Van Overbeek baalde vooral van de drie minuten waarin FC Den Bosch twee goals tegen kreeg. ,,Voor rust stonden we goed en voerden we de taken uit zoals we hadden afgesproken. Maar dan geven we het in de tweede helft toch weer weg en wordt het na die 2-0 opnieuw heel moeilijk.”

Twee minuten voor tijd zag Van Overbeek hoe invaller Tomas Kalinauskas een grote kans nog ver naast schoot. ,,Hij raakte de bal compleet verkeerd, want dat schot had natuurlijk altijd op doel moeten zijn. En dan kan je dus vanuit het niets terug in de wedstrijd komen.”

Dergelijke comebacks zijn er voor het huidige FC Den Bosch niet bij. Van Overbeek: ,,Door alle blessures hebben we de laatste maanden heel veel wisselingen in het team gehad. Op die manier is het lastig om vastigheden te krijgen. En dat zie je ook een avond als deze.”

Half jaar zonder uitzege

Het verlies bij NAC betekende de derde opeenvolgende competitienederlaag voor FC Den Bosch. Bovendien is de ploeg, die nu voorlaatste staat in de Keuken Kampioen Divisie, inmiddels al een half jaar zonder overwinning in een uitwedstrijd. De laatste zege op vreemde bodem dateert van 7 oktober vorig jaar: 1-2 bij Willem II.

De nieuwe coach Kaczmarek stapt volgende week dus in op een lastig moment. Van Overbeek wordt dan weer assistent-trainer. ,,Of dat anders is? Natuurlijk, maar het is toch ook gewoon weer met z'n allen werken richting de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport van volgende week”, zei hij vrijdagavond laconiek.

NAC - FC Den Bosch 2-0 (0-0). 62. Omarsson 1-0, 65. Garbett 2-0.

Scheidsrechter: Nijhuis

Gele kaart: Gyamfi (FC Den Bosch)

Toeschouwers: 18.173

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van Hedel (80. De Groot), Van Grunsven (87. Maas), Bowat, Gyamfi; Hammouti (66. Patoulidis), Van der Heijden, Zelalem, Leijten; Konings (66. Kalinauskas), Möller.

Volledig scherm FC Den Bosch-spits Joey Konings in duel met Cuco Martina van NAC. © Pro Shots / Toin Damen