Victor van den Bogert tekent bij FC Den Bosch: ‘Keuze voor speeltijd, niet voor de centen’

Ook tegen koploper Cambuur wil Jack de Gier met hekkenslui­ter FC Den Bosch vooruit voetballen

8 april Natuurlijk beseft trainer Jack de Gier dat hij vrijdagavond met FC Den Bosch de absolute underdog is in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De Friezen komen als koploper en toekomstige kampioen naar stadion De Vliert, Den Bosch is de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.