Vijf op een rij voor FC Den Bosch

Voorin speelden Stefano Beltrame en Rauno Sappinen, die terugkeerde van zijn knieblessure, maar ook de Est was niet gelukkig in al zijn acties.

Romat

Toch kwam FC Den Bosch al na zestien minuten op 1-0. Beltrame legde de bal terug op Nicolas Romat en waar iedereen een voorzet van de rechtsback verwachtte, schoot hij de bal in een keer over Eindhoven-keeper Ruud Swinkels in de kruising. Daarna had Den Bosch het knap lastig met Eindhoven. Nadat de weer prima op dreef zijnde doelman Wouter van der Steen een aantal kansen van de bezoekers onschadelijk had gemaakt werd het in de 43ste minuut toch 1-1. Marcelo Lopes legde de bal op het hoofd van Elton Kabangu en die kopte raak.