Vleugelaanvaller en linksback op proef bij FC Den Bosch

Statie is geen onbekende in Den Bosch. Hij speelde er in de jeugd en in seizoen 2014-2015 kwam hij in 34 competitiewedstrijden van het eerste elftal in actie. Ook de eerste helft van het seizoen daarna speelde hij vrijwel elk duel. In de winterstop verkaste hij naar FC Eindhoven. Via TOP Oss en FK Sabail in Azerbeidzjan kwam hij terecht bij tweededivisionist Lienden.