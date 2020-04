Voetballers van FC Den Bosch steken deel van spelerspot in Stichting Kameraden

,,Onze missie is dat jong en oud sámen leuke dingen doen", aldus Rob van Doleweerd van Stichting Kameraden. ,,Zo kwamen we op het idee van TV-Kameraden. Deelnemers worden aan elkaar verbonden door gelijktijdig een bepaald tv-programma, film of documentaire te kijken of bijvoorbeeld samen een virtuele museumtoer te maken. Daarna wordt er gebeld – als het technisch kan via beeldbellen – en wordt dat wat gezien en ervaren is besproken.”