Voetbalmiddag voor kinderen met spelers en staf van FC Den Bosch

FC Den Bosch verkoopt meer seizoen­kaar­ten dan een jaar geleden, aantal nadert de 1300

2 juli FC Den Bosch beschikt komend seizoen over meer seizoenkaarthouders dan in de afgelopen voetbaljaargang. Donderdagmiddag stond de teller in stadion De Vliert op 1288 verkochte abonnementen. Vorig seizoen moest de club het doen met in totaal 1244 seizoenkaarthouders.