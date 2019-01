Volgend clubrecord komt in beeld voor FC Den Bosch

Het is nog zeker drie weken wachten voordat FC Den Bosch echt mag gaan denken aan een evenaring van de unieke serie uit het kampioensseizoen 1970/1971. Toen werd de competitie afgesloten met een reeks van negentien wedstrijden zonder nederlaag.

In het huidige seizoen staat de serie voor FC Den Bosch op dit moment op vijftien ongeslagen duels. Als de ploeg doorgaat met niet verliezen kan het clubrecord op 15 februari in de uitwedstrijd tegen Jong AZ geëvenaard worden.

Afleiding

Het zijn statistieken waar trainer Wil Boessen zich niet mee bezig houdt. De coach van de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie ziet dat allemaal als ‘afleiding’ en kijkt met zijn spelers steeds allen maar naar de eerstvolgende wedstrijd. ,,En deze week is dat dus FC Eindhoven uit”, zegt hij. Boessen verwacht vrijdagavond de nodige tegenstand in het Jan Louwers Stadion. ,,FC Eindhoven heeft drie duels op rij gewonnen. Die ploeg is in vorm. Wij zullen dus geen moment mogen verslappen, willen we onze reeks voortzetten.”

Hoewel Eindhoven pas elfde staat is er bij zijn spelers zeker geen sprake van onderschatting, zegt Boessen. ,,We zijn allemaal op de hoogte van de recente prestaties van FC Eindhoven. Dat is voor ons al uitdaging genoeg.”

FC Den Bosch mist vrijdagavond alleen het geblesseerde kwartet Jordy van der Winden (knie), Stefan Velkov (knie), Konrad Sikking (hersenschudding) en Levan Jordania (wreef). De rest van de selectie is fit.

Linksback

Overigens gaat de club niet verder met de Deense linksback Gregers Arndal-Lauritzen, die deze week op proef was. Hij is afgetest. ,,Hij was niet de speler die we zochten”, aldus trainer Wil Boessen.

,,Als we een buitenlander aantrekken moet die echt iets extra's brengen en dat was bij hem niet het geval. Het was op zich een prima speler, maar eigenlijk meer een centrumverdediger dan een linksback.”

FC Den Bosch gaat nu verder met de zoektocht naar een linkervleugelverdediger als stand-in voor Amine Khammas. ,,We hebben nog een week de tijd", aldus Boessen.