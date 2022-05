Voor FC Den Bosch-verdediger Nick de Groot is 2021-'22 een memorabel seizoen

Want FC Den Bosch kreeg vrijdag op bezoek bij Helmond Sport in de laatste seconde van de extra tijd nog de gelijkmaker om de oren: 1-1. De aanval van de thuisploeg liep over de linkervleugel die de 20-jarige De Groot bewaakt, maar er was niet één hoofdschuldige aan te wijzen. ,,We hadden een ingooi bij de middenlijn en een paar tellen later ligt de bal bij ons in het net. Ongelooflijk”, verzucht De Groot, voor wie 2021-2022 toch een memorabel seizoen is. ,,Ik heb bijna de hele jeugdopleiding doorlopen bij FC Den Bosch en in de winterstop werd ik bij het eerste team gehaald. Al snel maakte ik mijn debuut. En ik ben blij dat ik de laatste twee wedstrijden in de basis mocht starten. Vandaag heb ik voor het eerst een hele wedstrijd gespeeld, dat is weer een stapje.”