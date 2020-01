Vooral vraagtekens bij FC Den Bosch voor thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles

Nieuwkomer Junior van der Velden, die deze week werd overgenomen van Jong FC Utrecht, werkte vrijdagochtend een aantal trainingsoefeningen apart van de groep af omdat hij last heeft van zijn hamstring. Ook Paco van Moorsel deed niet de hele training mee. Hij is op de terugweg van zijn bovenbeenblessure. Daarnaast haakte Jens van Son af met klachten aan zijn hamstring. Hij trainde eveneens apart.

Viertal

Zijn vertrek komt bovenop dat van Leo Väisänen, die een week geleden verkaste naar het Zweedse IF Elfsborg. FC Den Bosch raakte daarmee in een goede week tijd zijn volledig verdedigingscentrum kwijt. ,,Het is lastig als je zoveel spelers mist en zeker als er zoveel jongens bij zitten, van wie niet duidelijk is of ze kunnen spelen. Maar ook in de uitwedstrijd tegen NEC van vorige week (1-0-verlies, red.) hadden we dat probleem en toen speelden we toch een hele goede eerste helft. Of ik zoveel mogelijk vasthoud aan de opstelling uit die wedstrijd? Dat weet ik echt nog niet. Eest maar eens kijken wie er allemaal wel of niet kunnen spelen", zei trainer Erik van der Ven vrijdag.