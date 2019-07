Voorbereiding FC Den Bosch zit vol vragen

Gat in begroting FC Den Bosch: licentie op het spel?

27 juni FC Den Bosch dient bij de KNVB een niet sluitende begroting in voor komend voetbalseizoen. De club voelt zich daartoe genoodzaakt nu er nog altijd geen duidelijkheid is over de gewenste aandelenovername door de Georgische geldschieter Kakhi Jordania.